Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Китае

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (20-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в китайском Ухане с призовым фондом более $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала Арина Соболенко сегодня встречалась с представительницей США Софией Кенин (62) и уверенно выиграла первую партию со счетом 6:3. Первый гейм второго сета Арина проиграла, затем вышла вперед (3:1) и в итоге вновь победила 6:3. До этого первая ракетка Беларуси победила испанку Карлу Суарес Наварро (22) - 7:6, 2:6, 6:2, а также лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину (6) - 6:4, 2:6, 6:1. Следующей соперницей Соболенко будет победительница матча между россиянкой Дарьей Касаткиной (13) и словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой (31).

В парном разряде белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма пробились в четвертьфинал.

На турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Вера Лапко (64) в 1/8 финала обыграла сербку Ивану Йорович (194) - 6:2, 6:4.-0-