Белоруска Карина Таранда завоевала золото в прыжках в высоту на молодежном ЧМ в Тампере

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Карина Таранда завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на молодежном чемпионате мира (U-20) по легкой в Тампере (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день мирового форума белоруска смогла принести первую награду высшего достоинства в копилку белорусской команды. Свое выступление в финальной части Карина начала с отметки 1 м 84 см, которая покорилась ей с первой попытки. К отметке 1 м 90 см борьбу за награды вели лишь три прыгуньи в высоту. В итоге Карина Таранда рискнула и со второй попытки взяла 1 м 92 см. Серебряным призером чемпионата стала Соммер Лецки из Ирландии - 1 м 90 см (с первой попытки), бронзовую награду завоевала Мария Фернанда Мурилло из Колумбии - 1 м 90 (со второй попытки).

Результат 1 м 92 см является юниорским рекордом Беларуси среди девушек.

В секторе для метания диска второе место занял белорус Евгений Богуцкий, который в четвертой попытке отправил снаряд на 61 м 75 см. Опередил белоруса лишь Каи Чанг из Ямайки - 62 м 36 см. Чилиец Клаудио Ромеро стал третьим - 60 м 81 см.

В медальном зачете чемпионата мира сборная Беларуси с одной золотой и одной серебряной медалями заняли 13 место. Победили в медальном зачете атлеты Кении - 6 золотых, 4 серебряных и одна бронзовая награды.-0-