Лидия Морозова и Сюко Аояма вышли в 1/4 финала турнира в Ухане, обыграв тандем Арина Соболенко / Елена Остапенко

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в китайском Ухане (призовой фонд - $2,7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-японский тандем в сегодняшнем матче 1/8 финала обыграл белорусско-латвийский дуэт Арина Соболенко / Елена Остапенко - 6:4, 6:2.
В одиночном разряде Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) пробилась в 1/8 финала, где ее соперницей будет представительница США София Кенин (62).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4544 BYN
|2.453 BYN
|2.465 BYN
|USD
|2.0882 BYN
|2.087 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.1726 BYN
|3.165 BYN
|3.18 BYN