Лидия Морозова и Сюко Аояма вышли в 1/4 финала турнира в Ухане, обыграв тандем Арина Соболенко / Елена Остапенко

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в китайском Ухане (призовой фонд - $2,7 млн), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусско-японский тандем в сегодняшнем матче 1/8 финала обыграл белорусско-латвийский дуэт Арина Соболенко / Елена Остапенко - 6:4, 6:2.

В одиночном разряде Арина Соболенко (20-й номер рейтинга WTA) пробилась в 1/8 финала, где ее соперницей будет представительница США София Кенин (62).-0-