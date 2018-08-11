Белоруска Лидия Морозова завершила выступление на теннисном турнире в Монреале

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма не вышли в полуфинал парного разряда на турнире в канадском Монреале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/4 финала белорусско-японский тандем встречался с австралийско-голландским дуэтом Эшли Барти / Деми Схюрс и уступил в двух сетах - 2:6, 4:6.

Ранее еще две белорусские теннисистки завершили выступления в одиночном разряде - Виктория Азаренко проиграла в 1/16 финала британке Йоханне Конте, Арина Соболенко уступила бельгийке Элизе Мертенс в 1/8 финала.-0-