Белоруска Татьяна Холодович заняла пятое место в метании копья на ЧЕ в Берлине

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Холодович заняла пятое место в метании копья на чемпионате Европы в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке один из лидеров нашей команды отправила копье на 60 м 92 сек. Улучшить этот результат белоруске не удалось.

Золотую медаль чемпионата завоевала немка Кристин Хусссонг, которая уже в первом выходе в сектор для метания превысила прежнее лучшее достижение в Европе (67 м 47 см) Татьяны Холодович - 67 м 90 см. Серебряным призером чемпионата стала Никола Огородникова из Чехии - 61 м 85 см. Бронзовую медаль завоевала Ливета Ясюнайте из Литвы - 61 м 59 см.

Два года назад в Амстердаме Татьяна Холодович показала результат 66 м 34 см и стала чемпионокой Европы, но в 2018 году не смогла защитить свой титул. Белорусская копьеметательница ранее занимала также пятое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Чемпионат Европы по легкой атлетике в Берлине завершится 12 августа.-0-