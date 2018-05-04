Белоруска Вера Лапко стала финалисткой теннисного турнира в Химках

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко вышла в финал одиночного разряда на турнире в подмосковных Химках (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинале Вера Лапко, занимающая 111-е место в рейтинге WTA, взяла верх над россиянкой Виталией Дьяченко (168) - 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В решающем поединке одиночного разряда соперницей Лапко будет победитель второго полуфинала, в котором россиянка Анастасия Потапова (238) сыграет с румынкой Моникой Никулеску (64).

В финальном матче парного разряда турнира в Праге (призовой фонд - $226 тыс.) белоруска Лидия Морозова и румынка Михаэла Бузарнеску сыграют с американско-чешским тандемом Николь Меличар / Квета Пешке.-0-