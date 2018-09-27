Вера Лапко завершила выступление на теннисном турнире в Ташкенте

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко (64-й номер рейтинга WTA) завершила выступление на турнире в Ташкенте на четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке за выход в полуфинал Вера Лапко уступила немке Моне Бартель (94) в двух сетах - 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
На старте соревнований в узбекской столице Вера Лапко была сильнее двух сербских теннисисток - Бояны Йовановски (557) - 6:1, 6:3 и Иваны Йорович (194) - 6:2, 6:4.-0-
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