Белоруска Виктория Азаренко вышла в 2-й раунд Уимблдонского теннисного турнира

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба в Уимблдоне стартовал третий в сезоне турнир серии "Большого шлема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой из четырех белорусок сыграла Виктория Азаренко (87-й номер мирового рейтинга), соперницей которой была россиянка Екатерина Александрова (110). В первой партии дело дошло до тай-брейка и победа осталась за белоруской - 7:6 (7:4). Во втором сете Виктория играла гораздо сильнее и выиграла со счетом 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Во втором круге Виктория Азаренко встретится с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой (8).

Позже Вера Лапко (82) будет соперничать с американкой Кристиной Макхейл (90), Арина Соболенко (32) сыграет с румынкой Михаэлой Бузарнеску (28).

Еще одна белоруска Александра Саснович (50) свой стартовый поединок проведет завтра против чешки Петры Квитовой (7).-0-