Белоруски победно стартовали во 2-м дивизионе ЧЕ по баскетболу среди девушек

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) успешно стартовали во втором дивизионе чемпионата Европы в черногорской Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче предварительной группы D белоруски уверенно обыграли команду Боснии и Герцеговины со счетом 83:54. Свой следующий поединок белорусские баскетболистки проведут завтра против сверстниц из Украины, которые сегодня победили сборную Норвегии - 60:53. Затем 18 августа встреча с норвежками, 20 августа игра с Финляндией и 21 августа матч с албанками.
В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.-0-
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