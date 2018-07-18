Белоруски Силкина и Просенцова завоевали золото ЧЕ по современному пятиборью

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова завоевали золотую награду чемпионата Европы по современному пятиборью, который стартовал 17 июля в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соревнования в эстафете прошли в напряженной борьбе. Перед заключительным видом лазерной стрельбой и кроссом (лазер ран) представители шести команд претендовали на медали. Все решилось на четвертом огневом рубеже, лидировавшая россиянка Екатерина Хураськина провела много времени на стрельбище. В итоге белоруски Ольга Силкина и Ирина Просенцова заработали 1372 балла и всего на одно очко опередили Эйлид Прайс и Кэйт Коулмэн-Линихэн из Ирландии (1371), которые заняли второе место. Бронзовыми призерами эстафеты стали россиянки Светлана Лебедева и Екатерина Хураськина - 1371 балла, уступившие ирландкам на финише в кроссе.
Во второй день турнира в Секешфехерваре будут разыграны медали в мужской эстафете. Континентальной форум в Венгрии продолжится до 23 июля.
В прошлом году чемпионат Европы по современному пятиборью принимал Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке. Золотую награду в белорусской команде завоевала Анастасия Прокопович, а бронзовыми призерами в эстафете стали ее партнеры по сборной Екатерина Орел и Татьяна Халдоба.-0-
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