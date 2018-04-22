22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанцию в 42,1 км она преодолела за 2 часа 28 мин. 03 сек. На финише белоруски удалось опередить на четыре секунды представительницу Эфиопии Азмеру Абреху Гдей. Бронзовым призером марафона в столице Польши стала местная спортсменка Изабелла Тжаскальска.
Анастасия Иванова защитила титул победительницы Варшавского марафона. В 2017-м она стала первой с результатом 2 часа 28 мин. 43 сек.
Как отметили в Белорусской федерации легкой атлетики, Анастасия Иванова успешно начала сезона в Валенсии, где белоруска на чемпионате мира по полумарафону обновила личный рекорд и продолжает набирать форму.
В Вене другая белоруска Марина Доманцевич преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 39 мин 44 сек. и заняла девятое место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Нэнси Кипрор из Кении (2 часа 24 мин. 18 сек).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN