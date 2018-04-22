22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Анастасия Иванова заняла первое место на марафоне в Варшаве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 42,1 км она преодолела за 2 часа 28 мин. 03 сек. На финише белоруски удалось опередить на четыре секунды представительницу Эфиопии Азмеру Абреху Гдей. Бронзовым призером марафона в столице Польши стала местная спортсменка Изабелла Тжаскальска.

Анастасия Иванова защитила титул победительницы Варшавского марафона. В 2017-м она стала первой с результатом 2 часа 28 мин. 43 сек.

Как отметили в Белорусской федерации легкой атлетики, Анастасия Иванова успешно начала сезона в Валенсии, где белоруска на чемпионате мира по полумарафону обновила личный рекорд и продолжает набирать форму.

В Вене другая белоруска Марина Доманцевич преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 39 мин 44 сек. и заняла девятое место. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Нэнси Кипрор из Кении (2 часа 24 мин. 18 сек).-0-