Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Парад в День Независимости-2017
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
16 февраля 2018, Пт
-1°C
EUR
2.4557
USD
1.96
RUB
3.4788
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Выборы депутатов в местные Советы
Год малой родины
Меню
Президент
выступления
визиты
декреты
заседания
Лукашенко
назначения
поздравления
Лукашенко выступает за наращивание белорусско-турецкого сотрудничества по всем направлениям
Лукашенко: 2018 год станет важной вехой в развитии сотрудничества между Беларусью и КНР
"Мир не стал безопаснее" - Лукашенко предостерег от самоуспокоенности при реагировании на внешние и внутренние вызовы
Лукашенко недоволен работой с личным составом в белорусской армии
Лукашенко вручил награды и Благодарности Президента лучшим хозяйствам и труженикам села
Рабочие поездки Президента
Кадровые решения Президента
Политика
визовая политика
выборы в Беларуси
Евросоюз
МИД
ОДКБ
переговоры
СНГ
Ермошина: количество молодежи среди кандидатов в депутаты местных советов в крупных городах растет
Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана 19-21 февраля посетит Беларусь
Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов
Мирончик: организация переговоров на минской площадке отработана до деталей
Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
Выборы депутатов в местные Советы
Заседание контактной группы по Украине
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Экономика
агрогородки
атомная энергетика
аукцион
АЭС
базовая величина
банки
безработица
ВВП Беларуси в январе вырос на 4,6%
Новый резидент парка "Великий камень" построит центр испытаний беспилотных автомобилей на новых источниках энергии
Правительство Беларуси утвердило прогноз роста экспорта товаров в 2018 году
В Беларуси установлен запрет на ограничивающие конкуренцию действия при закупках товаров
В Агентство по управлению активами переданы кредиты сельхозорганизаций в размере более Br770 млн
Индустриальный парк "Великий камень"
Строительство АЭС в Беларуси
Поставки белорусского продовольствия в Россию
Общество
II Съезд ученых Беларуси
абитуриенты
агротуризм
аренда жилья
Белкоопсоюз
вакцинация
ветераны
"Мечтала перебраться поближе к сыну в Минск!" 35-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц
Площадь особо охраняемых природных территорий в Беларуси в 2017 году возросла почти на 13 тыс. га
Концепция развития электронного здравоохранения до 2022 года разработана в Беларуси
Около 19% избирателей приняли участие в местных выборах в Беларуси за три дня досрочного голосования
Реальные денежные доходы населения выросли на 2,4% за 2017 год
Содействие занятости населения
Улучшение условий ведения бизнеса
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Регионы
Могилевская область
Минская область
Гродненская область
Гомельская область
Витебская область
Брестская область
Брестский облисполком
Прогноз ситуации на рынке труда области в 2018 году представлен в Витебске
В Витебской области наблюдать за выборами будут представители 20 партий и общественных организаций
В Брестской области нужно активизировать создание свободных от торговли алкоголем зон - прокуратура
Блинный конкурс, интерактив и фуд-корт: "Минская Масленица" пройдет 17 февраля у Дворца спорта
Российский инвестор откроет в Дубровенском районе гостинично-развлекательный комплекс
Происшествия
автокатастрофа
вандализм
взяточничество
киберпреступность
контрабанда
кража
мошенничество
Большинство фигурантов в деле о взяточничестве в системе Минлесхоза признали вину
Бобруйские следователи устанавливают очевидцев двух ДТП
Повредивший ради страховки "Бентли" брестчанин приговорен к 7 годам лишения свободы
В Жлобинском районе пассажирский поезд сбил парня
На брестского таксиста завели уголовное дело за ложный донос о разбойном нападении
Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Подробности резонансных дел белорусской милиции
Технологии
Белтелеком
гаджеты
киберпреступность
сайты
софт
социальные сети
телевидение
Оператор life:) расширяет сеть 4G
Серьезная уязвимость найдена в Skype, но Microsoft пока не отреагировал
Конференция по искусственному интеллекту OSTIS собрала в Минске ученых из 6 стран
Мобильное приложение регистра стоимости земельных участков может быть разработано в Беларуси
В Китае разблокировали доступ к соцсети "ВКонтакте"
В мире
Азербайджан
ЕС
Китай
Казахстан
Литва
Россия
Украина
Обвиняемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину
Болгарское телеграфное агентство отмечает 120-летие
Военный самолет разбился в Турции, два пилота погибли
Во время беспорядков на футбольном матче в Тунисе пострадали 38 полицейских
Норвежский террорист Брейвик впервые заявил о раскаянии
Жэньминь Жибао: новости из Китая
Наплыв мигрантов в Европу
Выход Великобритании из ЕС
Культура
архитектура
афиша
балет
гороскоп
Детское Евровидение
живопись
опера
Киностудия "Беларусьфильм" изменит стратегию производства
Белорусские артисты примут участие в праздновании Масленицы на Сардинии
Группа "Без билета" выпустила новый клип на песню "Головою на Восток"
В Минске выбрали лучших юных чтецов на белорусском языке
Литературный конкурс "Духоўная веліч" учрежден в Брестской области
500-летие белорусского книгопечатания
Спорт
Азаренко
баскетбол
БАТЭ
велоспорт
гимнастика
Домрачева
Евроигры
Итальянка Мойоли стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе
Российские хоккеисты одержали первую победу на Олимпиаде-2018, разгромив словенцев
Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км на третьей подряд Олимпиаде
Оргкомитет обсудил церемонию открытия Евроигр-2019
Шведская горнолыжница Хансдоттер завоевала золотую медаль в слаломе, белоруска Шканова - 28-я
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Европейские игры - 2019
Кубок мира по биатлону-2017/2018
Калейдоскоп
гороскоп
исследование
рейтинг
селфи
шоу-бизнес
Коты возле санатория "Берестье" мило выпрашивают еду у прохожих - видео
Группа "Би-2" выпустила новый клип "Ля-ля тополя"
Специалисты научились определять настроение человека по почерку
ФОТОФАКТ: Бамбуковые медвежата поздравили всех с китайским Новым годом
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Репортажи
Тесты
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов в создании перерабатывающих предприятий
Президент
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой
Спорт
Лукашенко: мы будем укреплять институт местных Советов
Президент
Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране
Президент
Впервые в истории ПВТ экспорт Парка высоких технологий превысил $1 млрд
Экономика
Лента новостей
ФОТО: В Могилеве открыли бассейн в детском саду №117
15:15
Заголовки новостей
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой
15:11
Спорт
Топ-100 предложений для инвесторов подготовили в Беларуси
15:05
Экономика
Шуневич принял участие в досрочном голосовании на местных выборах
14:59
Общество
В Гродненской области будут активнее реализовывать объединяющие любителей спорта проекты
14:58
Регионы
Hyperloop подписала первое межрегиональное соглашение в США
14:54
Технологии
Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вышли в главный финал ОИ
14:54
Спорт
ФОТО: Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше - Лукашенко
14:53
Заголовки новостей
Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы
14:50
Президент
Самбисты из 20 стран разыгрывают в Минске награды открытого чемпионата Беларуси
14:45
Спорт
ЕЭК намерена содействовать ускорению проникновения цифровых технологий в транспортную сферу
14:43
Экономика
ФОТО: Лукашенко посетил сахарорафинадный комбинат в Слуцке
14:42
Заголовки новостей
Население возмещает около 80% затрат за потребляемую электроэнергию, 20% - за тепловую
14:40
Экономика
Установлены виновные в недобросовестном расследовании убийства в 2009 году жительницы Могилевской области
14:40
Президент
"ВКонтакте" запустила "истории" для сообществ
14:29
Технологии
ФОТО: В Китае празднуют Новый год
14:27
Заголовки новостей
В Слониме на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 9-летнего мальчика
14:27
Происшествия
Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вошли в число 9 финалисток ОИ
14:27
Спорт
В Витебске возможностью досрочного голосования активно пользуются студенты
14:24
Регионы
Первая партия белорусской спецтехники поступила в Приморский край
14:20
Экономика
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Рабочие поездки Президента
Год малой родины
Выборы депутатов в местные Советы
Содействие занятости населения
Индустриальный парк "Великий камень"
Все сюжеты
Спорт
f
vk
ok
t
g
m
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой
15:11
Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вышли в главный финал ОИ
14:54
Самбисты из 20 стран разыгрывают в Минске награды открытого чемпионата Беларуси
14:45
Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вошли в число 9 финалисток ОИ
14:27
Певец Джейсон Деруло записал гимн чемпионата мира по футболу - 2018
12:56
Российские хоккеисты одержали первую победу на Олимпиаде-2018, разгромив словенцев
12:52
Японский фигурист Ханю подарит игрушечных Винни Пухов жителям Республики Корея
11:07
Швейцарский лыжник Дарио Колонья выиграл гонку на 15 км на третьей подряд Олимпиаде
10:33
Россияне сыграют со словенцами на хоккейном турнире ОИ-2018, американцы одолели словаков
10:26
К списку
Топ-новости
Лукашенко требует удвоить зарплату учителям в ближайшие годы
Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства
Топ-100 предложений для инвесторов подготовили в Беларуси
Оргкомитет обсудил церемонию открытия Евроигр-2019
Российские хоккеисты одержали первую победу на Олимпиаде-2018, разгромив словенцев
Домрачева: хочу посоветоваться с Эдером по поводу своей стрельбы
Снег и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 февраля
Блинный конкурс, интерактив и фуд-корт: "Минская Масленица" пройдет 17 февраля у Дворца спорта
Бегунья Алина Талай допустила фальстарт на международном турнире в Торуни
Директор столичного Дворца спорта брал взятки размером до $1,2 тыс.
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
0..-2°C
0..-2°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
Шкловское "Домостроение" планирует поставить во Францию за пять лет 650 деревянных домов
"Белкоммунмаш" поставил в российский Тольятти 40 троллейбусов
Брестское ООО "Асстор-Вест" признано банкротом
Солигорская птицефабрика увеличит производство перепелиных яиц в 2018 году в полтора раза
Гомельский химзавод в 2017 году увеличил производство удобрений на 16,6% до рекордных 850 тыс. т
Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик
"Могилевхимволокно" начнет выпуск современного полиэфирного волокна в июле
Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров
Открыто конкурсное производство по делу о банкротстве Чашникской межрайонной базы
Новый азотный комплекс планируется построить на "Гродно Азот"
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.4557 BYN
2.451 BYN
2.46 BYN
USD
1.96 BYN
1.96 BYN
1.964 BYN
RUB
3.4788 BYN
3.465 BYN
3.484 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране
Все видео
Фотоновости
В Могилеве открыли бассейн в детском саду №117
Все фото
Инфографика
Сахарная отрасль Беларуси
Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году: Брестская область - 914 тыс. т (урожайность - 441 ц/га); Гродненская - 1 807,3 тыс. т (531 ц/га).
Вся инфографика
Президент
Лукашенко выступает за наращивание белорусско-турецкого сотрудничества по всем направлениям
Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы
Установлены виновные в недобросовестном расследовании убийства в 2009 году жительницы Могилевской области
Политика
Ермошина: количество молодежи среди кандидатов в депутаты местных советов в крупных городах растет
Беларусь и Мальта отмечают 25-летие дипотношений
Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана 19-21 февраля посетит Беларусь
Экономика
ВВП Беларуси в январе вырос на 4,6%
Топ-100 предложений для инвесторов подготовили в Беларуси
ЕЭК намерена содействовать ускорению проникновения цифровых технологий в транспортную сферу
Происшествия
Большинство фигурантов в деле о взяточничестве в системе Минлесхоза признали вину
В Слониме на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил 9-летнего мальчика
Обвиняемый в мошенничестве житель Минского района завладел авто более 70 человек
Общество
"Мечтала перебраться поближе к сыну в Минск!" 35-ю квартиру от "Евроопт" выиграла пенсионерка Фаина Шульгат из Докшиц
Шуневич принял участие в досрочном голосовании на местных выборах
Белгидромет в 2017 году повысил точность прогнозов погоды
Эксперты
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Михаил Портной
Безвизовый режим в Гродненском районе придал импульс развитию бизнеса
Мнения
Сергей Белоусов
Вопросы с поставками белорусского продовольствия в Россию возникают из-за недобросовестного бизнеса
Мнения
Лидия Ермошина
Демократичные выборы опираются на мнение избирателей и их право на волеизъявление
Мнения
Александр Мартинкевич
Переход к цифровой экономике требует качественного пересмотра системы образования
Мнения
Андрей Равков
К вопросу о службе в армии единственного ребенка в семье нужно подходить конструктивно
Все комментарии
Комментарии
Николай Мартынов
Не словом, а делом. Известный бизнесмен инвестирует в развитие Дубровенского района
Комментарии
Геннадий Гудный
Белорусские медики разрабатывают более эффективную и безопасную методику анестезии
Комментарии
Нацбанк об изменениях и дополнениях в Банковский кодекс
Комментарии
Александр Кильчевский
"ДНК-идентификация": ученые реализуют союзную программу в интересах медицины и криминалистики
Комментарии
Владимир Камышников
Белорусские ученые разрабатывают тест-систему для выявления осложнений острого коронарного синдрома
Все интервью
Интервью
Марина Михальцевич
"Белгоспищепром" делает ставку на отечественное сырье и новые технологии
Интервью
Сергей Попков
О модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G
Интервью
Кирилл Коротеев
Более 20 резидентов, ввод инфраструктуры и переезд из Минска в пригород: итоги 2017 года в парке "Великий камень"
Интервью
Александр Цай
Что почем в белорусских здравницах?
Интервью
Юрий Кот
О своем французском бренде, белорусских тканях и сотрудничестве с "Беллегпромом"
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Хороший парень — это не профессия
Колумнисты
Елена Еловик
Не надо плакаться "житие мое"...
Колумнисты
Дмитрий Шамко
В запасе год: выбираем свой статус
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Откушу себе палец...?
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Один – больше ста тысяч?
Интервью
Марина Михальцевич
"Белгоспищепром" делает ставку на отечественное сырье и новые технологии
Мнения
Михаил Портной
Безвизовый режим в Гродненском районе придал импульс развитию бизнеса
Мнения
Сергей Белоусов
Вопросы с поставками белорусского продовольствия в Россию возникают из-за недобросовестного бизнеса
Мнения
Лидия Ермошина
Демократичные выборы опираются на мнение избирателей и их право на волеизъявление
Мнения
Андрей Равков
К вопросу о службе в армии единственного ребенка в семье нужно подходить конструктивно
Регионы
Прогноз ситуации на рынке труда области в 2018 году представлен в Витебске
В Гродненской области будут активнее реализовывать объединяющие любителей спорта проекты
В Витебске возможностью досрочного голосования активно пользуются студенты
Технологии
Оператор life:) расширяет сеть 4G
Hyperloop подписала первое межрегиональное соглашение в США
"ВКонтакте" запустила "истории" для сообществ
Культура
Киностудия "Беларусьфильм" изменит стратегию производства
Белорусские артисты примут участие в праздновании Масленицы на Сардинии
Группа "Без билета" выпустила новый клип на песню "Головою на Восток"
В мире
Обвиняемый в расстреле 17 человек в школе Флориды признал вину
Болгарское телеграфное агентство отмечает 120-летие
Военный самолет разбился в Турции, два пилота погибли
Калейдоскоп
Коты возле санатория "Берестье" мило выпрашивают еду у прохожих - видео
Группа "Би-2" выпустила новый клип "Ля-ля тополя"
В Нью-Йорке устроили фейерверк по случаю китайского Нового года
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
7 февраля
Декларирование доходов граждан
Онлайн-конференция
Лидия Ермошина
22 января
Местные выборы-2018
Онлайн-конференция
Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин
6 декабря
Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси
Онлайн-конференция
Наталия Долгова
29 ноября
Налог на прибыль: отражение расходов по контролируемой задолженности
Все брифинги
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Брифинг
Лариса Емельянчик,
Анна Рысевец,
Алексей Желенков,
Надежда Онуфриева
11 августа
Предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Брифинг
Лилия Ананич
10 июля
XIX Всемирный конгресс русской прессы "Партнерство во имя будущего: приоритеты современной цивилизации"
Все круглые столы
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко
1 ноября
Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Пресс-конференция
Эдуард Василевич,
Сергей Капацевич,
Елена Веевник,
Владимир Алексеевец
2 февраля
Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний
Пресс-конференция
Сергей Вязович,
Александр Василевский,
Алексей Вишневский,
Геннадий Скитов
26 января
Итоги выступления команды "МАЗ-СПОРТавто" на "Дакаре"
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Пресс-конференция
Юрий Бондарь,
Владимир Спиваков,
Максим Берин,
Алексей Скрипко
9 февраля
V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…"
Пресс-конференция
Цуй Цимин,
Александр Бадак,
Микола Метлицкий
8 февраля
Китайская поэзия: поэтический портрет ХХ века
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский
7 февраля
Декларирование доходов граждан
Пресс-конференция
Вадим Ипатов,
Владимир Зайцев,
Александр Мохнач
5 февраля
Информационная безопасность и борьба с преступлениями в сфере высоких технологий
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия