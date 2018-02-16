16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко наградил Анну Гуськову орденом Отечества III степени и присвоил ей заслуженного мастера спорта Беларуси "Защищая спортивную честь страны, ты подарила белорусам настоящий праздник. Сегодня все с замиранием сердца следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое принесло нам первое, такое долгожданное золото Олимпиады в Пхенчхане", - говорится в поздравлении.

Новоиспеченная обладательница золота Олимпиады-2018 сегодня выступила просто великолепно. В первой попытке решающего этапа Анна показала лучший результат - 94,15 балла, во второй попытке ее обошли только две китаянки Синь Чжан и Фаньюй Кун. Однако в решающей попытке Анна Гуськова снова продемонстрировала свои лучшие качества, заработав золотую оценку - 96,14 очка. Второе место заняла Синь Чжан, бронза у Фаньюй Кун.

Гуськова: прыжки сегодня получились великолепные "Я просто отстранилась от всего происходящего. Николай Иванович обещал мне свой рюкзак за медаль, а за золотую награду - не знаю, как он будет рассчитываться", - сказала Анна Гуськова.

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место с результатом 59,94 балла.

Цупер: рисковала в последней попытке и выложилась на полную "Рисковала в последней попытке и выложилась на полную. Немного ветер меня сбил. Сразу планировали прыгать такую сложную программу", - отметила Алла Цупер.

Завтра начнется турнир у мужчин, где Беларусь представят олимпийский чемпион Антон Кушнир, Максим Густик и Станислав Гладченко.-0-

Золото Анны Гуськовой стало седьмой наградой белорусских фристайлистов на Олимпийских играх До сегодняшнего триумфа 25-летней Анны у белорусских мастеров лыжной акробатики было еще два олимпийских золота Сочи-2014, когда чемпионами стали Алла Цупер и Антон Кушнир.

Чемпионку зимних Игр Пхенчхана Анну Гуськову чествовали в Олимпийской деревне Руководство белорусской делегации и коллеги по команде поздравили Анну Гуськову с завоеванием золотой медали.