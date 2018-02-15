Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в олимпийский финал в лыжной акробатике

Олимпийская чемпионка Алла Цупер с результатом 77,9 балла в первом раунде была лишь 15-й, зато во второй попытке выступила гораздо лучше. Она набрала 99,37 очка и также попала в дюжину финалисток, которые продолжат борьбу за награды Олимпиады-2018.