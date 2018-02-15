Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в олимпийский финал в лыжной акробатике

15 февраля, Пхенчан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова пробилась в финальную стадию олимпийских состязаний в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом квалификационном раунде Анна получила от судей 100,45 балла и сразу попала в число участниц завтрашнего финального этапа. Еще двум представительницам Беларуси олимпийской чемпионке Сочи Алле Цупер и Александре Романовской сегодня придется выступить во втором круге квалификации, чтобы также пробиться в число соискательниц наград.-0-
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