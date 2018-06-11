Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская победила в гонке на Кубке мира в Марселе

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яхтсменка Татьяна Дроздовская победила в заключительной гонке в финале Кубка мира во французском Марселе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации парусного спорта.

Решающий этап в борьбе за почетный трофей во Франции состоял из 11 гонок. В классе яхт "Лазер-Радиал" Татьяна Дроздовская отобралась в заключительную гонку и смогла финишировать в ней первой. В общем же зачете белоруска набрала 78 очков и заняла пятое место в Кубке мира. Третья позиция у спортсменки из Финляндии Туулы Тенканен (73 очка), на второй строке итогового протокола расположилась венгерка Мария Ерди с суммой в 54 балла, выиграла общий зачет Кубка мира бельгийка Эмма Плассчаерт (48).

Финал Кубка мира по парусному спорту в Марселе завершил серию турниров, в которую в этом году вошли три крупнейшие международные регаты в японском Гамагори, американском Майами и французском Йере.

Соревнования в финале проходили в десяти олимпийских видах программы. В гонках приняли участие более 212 яхтсменов из 34 стран, элита парусного спорта: медалисты олимпийских игр, чемпионы мира и лидеры международного рейтинга. В классе "Лазер-Радиал" за победу боролись 24 спортсменки.-0-