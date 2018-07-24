Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" прекращает участие в ралли "Шелковый путь-2018"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" решила прекратить участие в ралли "Шелковый путь", сообщили БЕЛТА в команде.

Накануне во время прохождения 3-го этапа произошло вмешательство в гонку организаторов, которые внесли коррективы в ход этапа, чем предоставили необоснованное преимущество отдельным участникам гонки, а для экипажа 302 спортивной команды "МАЗ-СПОРТавто" дополнительную потерю времени. Данная ситуация повлияла на результаты 3-го этапа и на положение экипажей в генеральной классификации. По мнению белорусских участников ралли-рейда, организаторы нарушили принципы честной борьбы. В связи с этим спортивная команда "МАЗ-СПОРТавто" приняла решение не продолжать участие в международном ралли-рейде "Шелковый путь-2018".

В этом году на трассу "Шелкового пути" впервые вышли 4 белорусских экипажа. После второго этапа МАЗ Сергея Вязовича входил в пятерку лидеров. Маршрут ралли проходит только по территории России. Общая протяженность трассы составляет 5948 км. Гонка стартовала в Астрахани, завершится в Москве. Среди препятствий - горные участки, ущелья, русла рек, овраги и коварные дюны. В классе грузовиков участвует около 20 экипажей. В прошлом году все три белорусских экипажи вошли в топ-10 общего зачета.-0-