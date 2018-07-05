Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова заняла второе место на турнире в Финляндии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова заняла второе место на международном турнире Joensuu Games в Финляндии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации легкой атлетики.

В секторе для тройного прыжка молодая легкоатлетка в заключительной, шестой, попытке показала результат 13 м 51 см. Она смогла опередить другую белоруску Ирину Васьковскую, которая, прыгнув на 13 м 49 см, заняла третье место. Победила в этом виде финская спортсменка Кристина Мякеля - 13 м 66 см.

На соревнованиях в Финляндии успешно выступили также Евгений Янукович, выигравший забег на 800 м, установив лучший персональный результат - 1 мин. 48,08 сек. Серебряным призером в забеге на 800 м у женщин стала белоруска Ольга Немогай (2 мин. 03,71 сек.).

Ведущие белорусские атлеты планируют выступить на открытом чемпионате Беларуси, который с 19 по 21 июля примет обновленный стадион "Динамо".-0-