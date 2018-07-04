Белорусская синхронистка завоевала золото на юниорском ЧЕ в Финляндии

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василина Хондошко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в финском Тампере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Василина Хондошко завоевала золото в обязательной программе соло - фигуры. Cудьи оценили ее выступление в 82,1522 балла.

Второе и третье места заняли представительницы Италии - Франческа Зунино (78,7652), третье - Марта Мурру (78,6609).

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Тампере продолжится выступлением пловцов. В белорусской команде наиболее высокие надежды связаны с Анастасией Шкурдай, которая заявлена на турнире в пяти дисциплинах.-0-