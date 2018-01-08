Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 53-е место в мировом рейтинге

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович поднялась на 53-е место в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это высшая ее позиция за все время выступлений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе перед началом турнира категории "Премьер" в австралийском Брисбене Александра занимала 88-ю позицию. Там она одержала 7 побед и только в финале уступила украинке Элине Свитолиной. Благодаря успешному выступлению, Александра Саснович "прыгнула" сразу на 35 ступеней в мировом рейтинге.

Еще одна белоруска Арина Соболенко также улучшила свои позиции, поднявшись с 73-го на 69-е место. Сегодня Арина успешно стартовала на соревнованиях в австралийском Хобарте, обыграв в 1/16 финала канадскую теннисистку Эжени Бушар (83-е место в мировом рейтинге) - 6:4, 6:3.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Симона Халеп (Румыния) - 6425 очков,

2. Каролин Возняцки (Дания) - 6095,

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6005,

4. Элина Свитолина (Украина) - 5785,

5. Винус Уильямс (США) - 5567,

6. Каролина Плишкова (Чехия) - 5445,

7. Елена Остапенко (Латвия) - 4901,

8. Каролин Гарсия (Франция) - 4385,

9. Йоханна Конта (Великобритания) - 3600,

10. Коко Вандевеге (США) - 3258.-0-