Белорусские атлеты мотивированы показать высокие результаты на минском этапе КМ по велоспорту на треке - Цилинская

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты мотивированы показать высокие результаты на минском этапе КМ по велоспорту на треке. Об этом заявила сегодня председатель Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская на пресс-конференции, посвященной старту этапа Кубка мира по велоспорту, который 19-21 января примет велодром "Минск-Арены", передает корреспондент БЕЛТА.

"На родном треке наши велогонщики постараются показать достойные результаты. Атлеты имеют высокую мотивацию выступить как можно лучше. А оценить готовность и сделать какие-то выводы сможем после финиша предстоящих гонок", - сказала Наталья Цилинская.

Первый заместитель министра спорта Вячеслав Дурнов в ходе встречи с журналистами отметил важность старта за полтора года до начала Европейских игр 2019 года. "Для организаторов предстоящий этап Кубка мира по велоспорту на треке - хорошая возможность проверить готовность организаторов перед стартом II Евроигр, в программу которых входят соревнования на велотреке", - констатировал Вячеслав Дурнов.

Он подчеркнул, что наступивший 2018 год также насыщен международными соревнованиями, которых планируется провести в Беларуси более 70.

По словам директора этапа Кубка мира в Минске Алексея Иванова, организаторы ожидают высокий интерес и со стороны болельщиков. "Это ответственный экзамен для национальной федерации и велоклуба "Минск", особенно в преддверии Евроигр", - заявил Алексей Иванов.

Среди белорусских гонщиков наиболее высокие ожидания связаны с выступлением Романа Романова, Евгения Королька, а также Инны Савенко.

В минском этапе Кубка мира по велотреку примут участие около 300 атлетов из 36 стран. На велодроме "Минск-Арены" 19-21 января будет разыграно 17 комплектов наград в 9 видах программы.-0-