Белорусские атлеты победили в командном зачете международного турнира по карате в Минске

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты победили в командном зачете международного турнира по карате "Минская весна. XXV Открытое первенство и Кубок Беларуси" в стиле годзю-рю в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования, в которых выступили 400 спортсменов, прошли в индивидуальном и командном кумите, а также в разделе ката. В неофициальном командном зачете белорусские атлеты заняли первое место. В турнире приняли участие также мастера этого вида боевых искусств из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Московской области.

Как отметили в Белорусской ассоциации карате, наши атлеты ранее становились чемпионами Европы и мировых первенств по карате в стиле годзю-рю, а в 2002 году континентальный форум проходил в Минске.

Организаторами международного турнира в столице Беларуси выступили Минское городское отделение Белорусской федерации карате, Белорусская ассоциация карате-до "Окинава годзю-рю" и спортклуб "Олимп".-0-