Белорусские атлеты победили в командном зачете на ЧМ по воднолыжному спорту за электротягой

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты победили в командном зачете на чемпионате мира по воднолыжному спорту за электротягой, который завершился в украинском Днепре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях среди мужчин в абсолютном зачете не было равных Степану Шпаку, который также стал чемпионом мира в отдельных видах фигурного катания и прыжках с трамплина - 2878, 38 балла. В прыжках с трамплина Шпаку удалось показать высокий результат 65 м. Серебряную награду завоевал его партнер по команде Никита Папакуль - 2815,71 балла.

У женщин общий зачет выиграла белоруска Анна Стрельцова - 2867,95 балла. Она также завоевала золотую награду в прыжках с трамплина. В фигурном катании не было равных белоруске Екатерина Киселевой, в слаломе победу праздновала австрийка Бьянка Шалль.

В командном зачете белорусская сборная, в которую кроме выше названых атлетов вошли Ирина Турец, Юлия Громыко-Мейер, Александр Исаев, Мария Белякова, Антон Антонов, Андрей Попков, набрала 8713,20 балла и заняла первое место.

Воднолыжнице из Беларуси Анне Стрельцовой международная федерация этого вида спорта вручила награду "Спортсменка года"

Всего в чемпионате мира по водным лыжам за электротягой в Днепре приняли участие представители водных лыж из 12 стран.-0-