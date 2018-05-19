Белорусские атлеты завоевали шесть наград на старте ЧЕ по самбо в Греции

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты завоевали шесть наград на старте чемпионата Европы в Греции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотая награда в активе Владислава Саяпина, который в финале весовой категории до 68 кг победил Миндия Лилеашвили из Грузии. В соревнованиях среди женщин в весовой категории до 60 кг белоруска Кристина Казаной лишь в финальном поединке уступила россиянке Анастасии Шевченко и завоевала серебряную награду. В категории до 48 кг в белорусской команде выступала Лейла Аббасова, которая заняла третье место вместе с румынкой Даниэллой Чисс.

В весовой категории до 90 кг Алексей Степаньков стал также бронзовым призером, поделив третье место с сербским спортсменом Дмитрием Герасименко. В разделе боевое самбо Эдуард Муравицкий (до 74 кг) в решающей схватке за золотую медаль проиграл украинцу Эдуарду Рудниеву и завоевал серебро. В весовой категории до 100 кг третье место занял еще один представитель Беларуси Сергей Фирсов.

Чемпионат Европы по самбо завершится в Греции 20 мая.

Самбо входит в соревновательную программу II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске. Турнир самбистов состоится 22-23 июня во Дворце спорта. Всего будет разыграно 18 комплектов наград.-0-