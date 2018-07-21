Белорусские баскетболистки победно начали юниорский ЧМ в Минске

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки успешно стартовали на юниорском чемпионате мира в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке предварительной группы А на площадке Дворца спорта подопечные Виктории Дацун очень волновались и проиграли первую четверть сверстницам из Колумбии с разницей в 11 очков. Второй отрезок белоруски провели гораздо лучше и ушли на большой перерыв, уступая лишь 3 балла - 33:36. В дальнейшем хозяйки не только догнали соперниц, но и вышли вперед, но на последней секунде основного времени колумбийки сравняли счет 3-очковым броском - 67:67. В овертайме успешнее сыграли белоруски, вырвав победу со счетом 79:75.

В другом матче этого квартета француженки победили японок - 60:53.

В воскресенье, 22 июля белоруские спортсменки встретятся с командой Японии, а 24 июля завершат первый этап мирового первенства игрой с Францией.

Вход на матчи будущих звезд мирового баскетбола свободный.-0-

Фото Андрея Покумейко