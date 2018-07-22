Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки сборной Беларуси проиграли команде Японии на юниорском чемпионате мира в Минске (U-17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня, как и в первом матче с колумбийками, белоруски провалили стартовую четверть, уступив японкам 12 очков - 9:21. Дальше дело пошло еще хуже, и на большой перерыв японки ушли с огромным перевесом - 49:15. В дальнейшем хозяйки не смогли наладить игру и проиграли со счетом 52:104.

В первом туре подопечные Виктории Дацун переиграли в овертайме команду Колумбии - 79:75, а француженки были сильнее японок - 60:53. В воскресенье команда Франции разгромила колумбиек со счетом 78:35. Турнирное положение после двух игровых дней: Франция - 4 очка, Япония - 3, Беларусь - 3, Колумбия - 2. В 3-м туре 24 июля сборная Беларуси встретится с Францией, японки сыграют с колумбийками.

Результаты воскресных игр в остальных группах:

В - США - Мали - 92:39, Италия - Китай - 72:57. Положение команд: США - 4, Италия - 3, Китай- 3, Мали - 2.

С - Венгрия - Новая Зеландия - 68:60, Аргентина - Испания - 76:67. Положение команд: Венгрия - 4, Аргентина - 3, Испания - 3, Новая Зеландия - 2.

D - Австралия - Латвия - 60:41, Канада - Ангола - 66:36. Положение команд: Австралия - 4, Канада - 4, Латвия - 2, Ангола - 2.

В понедельник на мировом первенстве выходной день, а во вторник, 24 июля состоятся заключительные матчи группового этапа.-0-