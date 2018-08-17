Белорусские баскетболистки победили украинок на юношеском ЧЕ в дивизионе 2

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) победили украинок во втором дивизионе чемпионата Европы, который проходит в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго тура предварительной группы D подопечные Надежды Каменец одолели сверстниц из Украины со счетом 63:47. На старте белоруски уверенно обыграли команду Боснии и Герцеговины - 83:54. В субботу, 18 августа, им предстоит встретиться с норвежками, 20 августа пройдет игра с Финляндией и 21 августа матч с албанками.

В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.

По такой же формуле проводится и мужское юношеское первенство континента в Сараево. Белорусские баскетболисты не смогли выйти в четвертьфинал и побороться за повышение в классе. В утешительном турнире за 9-16-е места команда Николая Алексеева сегодня проиграла сверстникам из Португалии с результатом 61:71, а накануне уступила болгарам - 61:69.

На предварительном этапе белорусские баскетболисты заняли 3-е место в группе D, победив сверстников из Швейцарии (72:60) и Косово (77:61), а также проиграв сборным Украины (54:60), Боснии и Герцеговины (81:101) и Чехии (76:80).

Борьбу за три путевки в элитный дивизион сегодня вечером продолжат пары полуфиналистов: Россия - Чехия, Македония - Босния и Герцеговина.-0-