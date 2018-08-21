Белорусские баскетболистки разгромили албанок на юношеском чемпионате Европы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) одержали четвертую победу на первом этапе чемпионата Европы (дивизион 2) в Подгорице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном туре предварительной группы D белоруски переиграли аутсайдера турнира команду Албании со счетом 105:24 (25:4, 31:6, 26:7, 23:7).

До этого подопечные Надежды Каменец уверенно переиграли сборную Боснии и Герцеговины - 83:54, затем взяли верх над украинками - 63:47 и норвежками - 77:42, после чего в упорной борьбе уступили команде Финляндии со счетом 74:77.

В четвертьфинал выходят по две лучшие дружины из четырех предварительных групп. Путевки в элитный дивизион континентального первенства получат три призера турнира в столице Черногории.-0-