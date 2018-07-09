9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболистки (U-20) одержали вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе В в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Ольги Подобед были сильнее соперниц из Турции - 74:57 (20:13, 16:19, 21:14, 17:11). Самыми результативными игроками в сборной Беларуси стали Мария Василевко (21 очко и 7 подборов), Ксения Малашко (13 очков и 12 подборов) и Арина Мосько (13 очков). Ранее наша команда уступила в первом туре Чехии - 58:65, а в следующей игре разгромила Болгарию со счетом 90:70.

В группе В белоруски сыграют с командой Дании (11 июля) и завершат выступление на первой стадии турнира матчем с Исландией (12 июля). Две лучшие команды встретятся с двумя первыми сборными из группы А, где играют Румыния, Литва, Украина, Израиль, Великобритания и Греция, в полуфинале чемпионата Европы.-0-