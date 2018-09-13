Белорусские баскетболисты проиграли Дании в квалификации к ЧЕ-2021

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по баскетболу проиграла на своей площадке в Минске Дании со счетом 94:98 (24:24, 20:16, 15:7, 11:23, 12:12, 12:16) во втором раунде квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для определения победителя, кроме основного времени встречи, пришлось провести два дополнительных периода. Упорной получилась первая четверть прошедшей в Falcon club игры. Датчане не уступали хозяевам в быстрых атаках и даже лидировали в счете.

Все изменилось после того, как подопечные Александра Крутикова надежнее стали действовать в защите, а под чужим щитом все больше доверять завершающий бросок Артему Параховскому.

Гости изменили ход событий на площадке за пять минут до завершения третьего периода. В итоге основное время матча завершилось вничью - 70:70.

В дополнительные пять минут датчане уступали, но одновременно с сиреной им удалось разыграть комбинацию, которую трехочковым броском завершил Йонас Зохоре - 82:82. На эмоциях гости провели второй овертайм и добились сенсационной победы - 98:94.

Самыми результативными баскетболистами стали Виталий Лютыч (22 очка), у датчан - Габриель Лундберг (27 баллов).

Во втором раунде квалификации подопечные Александра Крутикова 29 ноября сыграют на выезде со Швецией. Далее 2 декабря проведут матч в Дании, а 24 февраля 2019 года в Минске примут "Тре крунур".

Всего во втором отборочном раунде примут участие 12 команд (4 группы по 3 дружины). По его итогам в третий круг квалификации Евробаскета-2021 пройдут четыре сборные, занявшие первые места в своих группах.-0-

Фото Андрея Покумейко