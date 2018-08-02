Белорусские баскетболисты вышли в 1/4 финала чемпионата Европы среди юниоров

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты юниорской сборной Беларуси (U-18) вышли в четвертьфинал чемпионате Европы (дивизион 2) в македонском Скопье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы А подопечные Александра Подерачева встречались с румынскими сверстниками и уверенно победили со счетом 97:69. Самым результативным в составе белорусов стал Дмитрий Ривный, набравший 20 очков. Ранее белорусские баскетболисты победили команды Швейцарии - 89:63, Норвегии - 85:79 и Польши - 82:74, но уступили Португалии - 64:70.

Итоговое положение: Португалия - 9 очков, Беларусь - 9, Норвегия - 8, Польша - 7, Румыния - 7, Швейцария - 5.

В остальных предварительных группах соревнования завершились так:

В - Эстония - 10, Бельгия - 9, Австрия - 8, Венгрия - 7, Грузия - 6, Азербайджан - 5.

С - Нидерланды - 9, Чехия - 9, Израиль - 9, Исландия - 6, Люксембург - 6, Македония - 6.

D - Словения - 9, Швеция - 9, Болгария - 8, Словакия - 7, Дания - 7, Албания - 5.

В четвертьфинале 3 августа белорусские баскетболисты встретятся с эстонцами и в случае успеха сыграют в полуфинале с победителем матча Нидерланды - Швеция. Остальные пары 1/4 финала: Португалия - Бельгия, Словения - Чехия. Полуфиналы состоятся 4 августа, финал и матч за 3-е место пройдут 5 августа. В элитный дивизион юниорского баскетбольного первенства Старого Света выйдут три призера соревнований в македонской столице.-0-