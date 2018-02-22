Белорусские биатлонистки победили в эстафете на Олимпиаде-2018

22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева победили в эстафетной гонке 4х6 км на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Начиналась гонка в сложных погодных условиях: шел снег, а ветер усиливался. Стартер белорусской сборной Надежда Скардино первую стрельбу отработала без промахов, а на второй воспользовалась двумя дополнительными патронами. На финише первого этапа белоруски отставали от лидеров на 46,2 сек. и были десятыми.
Далее в борьбу включилась Ирина Кривко. При двух заходах на стрельбище ей потребовался всего один дополнительный патрон. В ходе по дистанции Ирина также не испытывала больших проблем и сумела вывести команду в пятерку сильнейших. На финише белорусская дружина уступала лидеру 20,8 сек.
Олимпийский дебют в эстафете сполна удался Динаре Алимбековой. Не обращая внимания на погоду и сопротивление именитых конкуренток, Динара грамотно разложила силы по дистанции. При стрельбе ей суммарно потребовалось три дополнительных патрона. Она не заработала штрафных кругов и с последнего рубежа на своем этапе Алимбекова уходила первой, но передала эстафету четвертой (+17,1 сек).
Лидер белорусской сборной Дарья Домрачева вскоре захватила лидерство. Чтобы закрыть все мишени на первой стрельбе, ей хватило основной обоймы. А вот на "стойке" Дарья вынудила немало поволноваться болельщиков. Три выстрела спортсменки не достигли цели. Но дополнительные патроны позволили исправить ситуацию. На выходе с огневого рубежа Домрачева сохраняла лидерство. До финиша никто из соперниц ее не догнал.
Победное время белорусских биатлонисток - 1 ч 12 мин. 03,4 сек. (без штрафных кругов, 9 дополнительных патронов). К тому же Дарья Домрачева продемонстрировала лучший ход по дистанции на своем этапе.
Второе место в женской эстафете заняли шведки Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон и Ханна Эберг (+10,7 сек.; без промахов, 12 дополнительных патронов).
Третьими финишировали француженки Анаис Шевалье, Мари Дорен-Абер, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон (+17,6 сек.; 0+14).
Многие лидеры команд-соперниц сегодня не справились с эмоциями и задолго до финиша фактически вычеркнули свои дружины из числа соискателей наград.
Завершит олимпийскую биатлонную программу в Пхенчхане мужская эстафета 4х7,5 км, в которой выступит и сборная Беларуси. Эти соревнования пройдут 23 февраля.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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