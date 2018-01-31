Белорусские биатлонисты отправились на зимние Игры в Пхенчхан

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты сегодня отправились на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный этап подготовки женская команда провела в австрийском Хохфильцене, мужская - в итальянском Антхольце. Сегодня вся сборная собралась в Мюнхене, откуда с пересадкой в Абу-Даби прибудет в Сеул.

Официальные тренировки в лыжном спорткомплексе "Альпенсия" в Пхенчхане начнутся 2 февраля. Первая группа белорусской делегации во главе с шефом миссии Александром Бараулей уже подготовила для атлетов места для проживания, также проведена аккредитация всех участников.

1 февраля отправятся в Пхенчхан и белорусские лыжники, конькобежцы, представители шорт-трека и горнолыжного спорта. Команда по фристайлу в эти дни готовится в японском городе Бифука, где пробудет до 8 февраля.

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане белорусские атлеты выступят в 6 видах спорта.-0-