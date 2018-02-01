Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и проведут первые тренировки 2 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты прибыли в Пхенчхан и разместились в Олимпийской деревне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
"Десять спортсменов и шесть тренеров уже прилетели в Республику Корея и разместились в Олимпийской деревне. Настроение у атлетов хорошее, и они готовы к тренировкам", - отметили в НОК.
Первые тренировки намечены в белорусской команде на 2 февраля.
Заключительный этап подготовки к зимним Играм женская команда по биатлону провела в австрийском Хохфильцене, мужская - в итальянском Антхольце.
На биатлонных трассах спорткомплекса "Альпенсия" во время Олимпиады будут разыграны 11 комплектов наград. Соревнования стреляющих лыжников пройдут с 10 по 23 февраля.-0-
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