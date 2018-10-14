Белорусские боксеры завоевали семнадцать наград на турнире памяти Ливенцева

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали семнадцать наград на XVI международном турнире по боксу класса А памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации бокса.
Финальные поединки завершились во Дворце спорта "Уручье", где в июне 2019 года пройдет боксерский турнир II Европейских игр.
В коллекции наград хозяев соревнований и пять золотых медалей. Победителями стали Евгений Кармильчик (весовая категория до 49 кг), Дмитрий Асанов (60 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Ольга Лущик (51 кг).
В международном турнире памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева приняли участие боксеры из 19 стран. В июне 2019 года на II Европейских играх в спорткомплексе "Уручье" будет разыграно 15 комплектов наград.-0-
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