Белорусские боксеры завоевали семнадцать наград на турнире памяти Ливенцева

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали семнадцать наград на XVI международном турнире по боксу класса А памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации бокса.

Финальные поединки завершились во Дворце спорта "Уручье", где в июне 2019 года пройдет боксерский турнир II Европейских игр.

В коллекции наград хозяев соревнований и пять золотых медалей. Победителями стали Евгений Кармильчик (весовая категория до 49 кг), Дмитрий Асанов (60 кг), Михаил Долголевец (81 кг), Владислав Смягликов (91 кг) и Ольга Лущик (51 кг).

В международном турнире памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева приняли участие боксеры из 19 стран. В июне 2019 года на II Европейских играх в спорткомплексе "Уручье" будет разыграно 15 комплектов наград.-0-