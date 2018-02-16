Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вышли в главный финал ОИ

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском "Феникс-парке" проходит заключительный этап женских соревнований по фристайлу в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После второй части состязаний, в которой выступали 9 спортсменок, в шестерку финалисток пробились обе представительницы Беларуси - Алла Цупер и Анна Гуськова.

Теперь сильнейшие разыграют комплект наград Олимпиады-2018.-0-