Белорусские фристайлистки Алла Цупер и Анна Гуськова вышли в главный финал ОИ

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. В олимпийском "Феникс-парке" проходит заключительный этап женских соревнований по фристайлу в лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После второй части состязаний, в которой выступали 9 спортсменок, в шестерку финалисток пробились обе представительницы Беларуси - Алла Цупер и Анна Гуськова.
Теперь сильнейшие разыграют комплект наград Олимпиады-2018.-0-
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