Белорусские фристайлисты прибыли в Пхенчхан

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда белорусских фристайлистов прибыла в олимпийский Пхенчхан после тренировочного сбора в Японии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

За награды Олимпиады-2018 в лыжной акробатике у белорусов поспорят олимпийские чемпионы Сочи-2014 Антон Кушнир и Алла Цупер, которая будет знаменосцем всей сборной Беларуси во время церемонии открытия, а также Станислав Гладченко, Максим Густик, Анна Гуськова и Александра Романовская.

"Устали с дороги, конечно, целый день добирались. Пока уставшие, но приехали в приподнятом настроении, тренировки прошли по плану, все намеченное было выполнено. Теперь есть еще несколько тренировочных дней непосредственно на месте олимпийских состязаний. За это время нужно решить все оставшиеся вопросы и подойти к главным стартам в полной готовности", - отметил главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко. Он сообщил, что первую тренировку на олимпийском трамплине белорусы планируют провести 10 февраля.

Алла Цупер сказала, что будет с гордостью нести флаг Беларуси во время церемонии открытия Игр-2018, ведь такой чести удостаивается далеко не каждый спортсмен.

Соревнования мастеров лыжной акробатики пройдут в Пхенчхане 15-17 февраля.-0-