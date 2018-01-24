Белорусские футболисты стартуют в Лиге наций домашним матчем с командой Сан-Марино

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После жеребьевки группового этапа футбольной Лиги наций, состоявшейся сегодня в Лозанне, стал известен календарь игр сборной Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации футбола.

Стартовый матч в предварительной группе 2 подопечные Игоря Криушенко проведут 8 сентября на своем поле против команды Сан-Марино. В этот же день Люксембург примет у себя дома команду Молдовы.

Расписание остальных встреч:

11 сентября: Молдова - Беларусь, Сан-Марино - Люксембург;

12 октября: Беларусь - Люксембург, Молдова - Сан-Марино;

15 октября: Беларусь - Молдова, Люксембург - Сан-Марино;

15 ноября: Сан-Марино - Молдова, Люксембург - Беларусь;

18 ноября: Молдова - Люксембург, Сан-Марино - Беларусь.-0-