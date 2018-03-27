Белорусские футболисты сыграют с командой Словении в Любляне

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня в Любляне товарищеский матч с командой Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сегодняшней встрече команды готовились с разным настроением. Подопечные Игоря Криушенко в первом спарринге нового сезона победили в Баку команду Азербайджана 1:0, а словенцы крупно проиграли в Клагенфурте футболистам Австрии - 0:3. После этого поражения словенская сборная будет всеми силами стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, и белорусам придется приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

Ранее сборные Беларуси и Словении встречались между собой 4 раза, одержав по одной победе и дважды сыграв вничью.

Игра, которая начнется сегодня в 21.15 по минскому времени на стадионе "Стожице" вместимостью 16 000 зрителей, будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Накануне состоялось несколько контрольных матчей. Действующие чемпионы Европы португальцы неожиданно крупно проиграли голландцам - 0:3. Это первая победа сборной Нидерландов под началом нового наставника Рональда Кумана. Болгары одолели казахстанцев - 2:1, финны разгромили мальтийцев - 5:0, норвежцы одолели албанцев - 1:0, на турнире в Китае чехи уверенно переиграли китайскую сборную - 4:1, а Уругвай был сильнее Уэльса - 1:0.

Сегодня вечером хозяева ЧМ-2018 россияне примут французов, чемпионы мира футболисты Германии сыграют с пятикратными обладателями Кубка мира бразильцами, испанцы встретятся с аргентинцами, англичане будут соперничать с итальянцами.-0-