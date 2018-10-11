Белорусские футболисты сыграли вничью на старте квалификации юниорского ЧЕ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) сыграли вничью на старте первого квалификационного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В португальском Лусу в первом туре состязаний команд группы 11 подопечные Михаила Мархеля разошлись миром со сверстниками из Уэльса - 2:2. Белорусы дважды уступали по ходу встречи, но в итоге, благодаря реализованному пенальти Алексея Шалашникова и автоголу валлийца Дэвида Робсона, добились ничьей. Следующий поединок белорусские футболисты проведут 13 октября против португальцев, которые в первый игровой день разгромили команду Казахстана со счетом 10:0. В заключительном туре 16 октября сборная Беларуси будет соперничать с казахстанскими футболистами. Борьбу за выход в финальную стадию континентального первенства продолжат по две лучшие дружины из 13 квартетов, а также 4 сильнейшие команды из занявших третьи места. Финальный турнир в мае 2019 года примет Ирландия, команда которой освобождена от квалификационных встреч.

На аналогичном отборочном турнире для юниорских команд (U-19) в швейцарском Базеле в первом поединке квалификационной группы 12 белорусы уступили Швейцарии - 0:1. Следующим соперником команды Кирилла Альшевского 13 октября будет Испания, обыгравшая андоррцев со счетом 5:0. 16 октября белорусские футболисты завершат турнир игрой с Андоррой. В следующий раунд отборочного этапа выйдут по две лучшие команды из 13 групп, которые присоединятся к сборным Германии и Португалии. Финальный этап юниорского чемпионата Старого Света пройдет в июле 2019 года на стадионах Армении.-0-