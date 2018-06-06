Белорусская "молодежка" уступила в выездном спарринге сборной Албании

Во время матча. Фото из социальных сетей

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) не удержали победу в первом из двух товарищеских матчей с Албанией, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре, состоявшейся в албанском Дурресе, белорусы открыли счет на 30-й минуте после удара Владислава Федосова. За минуту до перерыва албанцы восстановили равновесие, а во втором тайме еще дважды поразили ворота Павла Павлюченко. Только незадолго до финального свистка Дмитрий Антилевский дальним ударом сократил разрыв до минимума, установив окончательный результат - 3:2 в пользу хозяев.

В пятницу, 8 июня, команда Людаса Румбутиса вновь встретится с албанскими сверстниками.-0-