Белорусская "молодежка" уступила в выездном спарринге сборной Албании

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) не удержали победу в первом из двух товарищеских матчей с Албанией, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В игре, состоявшейся в албанском Дурресе, белорусы открыли счет на 30-й минуте после удара Владислава Федосова. За минуту до перерыва албанцы восстановили равновесие, а во втором тайме еще дважды поразили ворота Павла Павлюченко. Только незадолго до финального свистка Дмитрий Антилевский дальним ударом сократил разрыв до минимума, установив окончательный результат - 3:2 в пользу хозяев.
В пятницу, 8 июня, команда Людаса Румбутиса вновь встретится с албанскими сверстниками.-0-
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