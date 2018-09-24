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Белорусские гандболистки начали подготовку к квалификации чемпионата мира 2019 года

Спорт 24.09.2018 | 19:59
Фото БФГ
Фото БФГ

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня приступили к подготовке к квалификационному турниру чемпионата мира 2019 года, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации гандбола.

Под началом главного тренера команды Томажа Чатера на площадке минского дворца спорта "Уручье" работают 18 спортсменок:

вратари - Юлия Кунцевич ("Городничанка", Гродно), Юлия Шут, Мария Троян (обе - "БНТУ-БелАЗ", Минская область);

полевые игроки - Ирина Дронова, Наталья Котина, Кристина Ахраменко, Виктория Шамановская, Ирина Мокат, Екатерина Силицкая (все - "Гомель"), Татьяна Рудковская, Валерия Гутова, Лилия Артюхович, Анастасия Мазго, Мария Коновал, Екатерина Маркелова (все - "БНТУ-БелАЗ", Минская область), Наталья Василевская ("Вылча", Румыния), Валентина Нестерук ("Люблин", Польша), Диана Ильина ("Бузэу", Румыния).

В ходе учебно-тренировочного сбора белорусские гандболистки проведут два контрольных матча со сборной Украины. Обе встречи состоятся в "Уручье" 28 и 29 сентября.

Квалификационный турнир мирового первенства - 2019 пройдет с 23 по 25 ноября в Греции. Соперниками белорусок будут сборные Италии, Португалии и Греции. В следующий раунд выйдут победители 4 групп, а также лучшая из команд, которые займут вторые места.-0-

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Теги
Беларусь, гандбол, женщины, тренер, чемпионат мира
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