Белорусские гандболисты победно стартовали на чемпионате Европы в Хорватии

Во время матча Фото EHF

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно начали выступление на чемпионате Европы, который стартовал в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Порече в первом матче предварительной группы В команда Юрия Шевцова встречалась с австрийцами и добилась победы со счетом 27:26 (14:12). В другом поединке стартового тура этого квартета гандболисты Франции сразятся с Норвегией.

В предварительной группе А сборная Исландии обыграла сегодня команду Швеции со счетом 26:24. Позже хорваты встретятся с сербскими гандболистами.-0-