Белорусские гандболисты победно стартовали на чемпионате Европы в Хорватии

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно начали выступление на чемпионате Европы, который стартовал в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Порече в первом матче предварительной группы В команда Юрия Шевцова встречалась с австрийцами и добилась победы со счетом 27:26 (14:12). В другом поединке стартового тура этого квартета гандболисты Франции сразятся с Норвегией.
В предварительной группе А сборная Исландии обыграла сегодня команду Швеции со счетом 26:24. Позже хорваты встретятся с сербскими гандболистами.-0-
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