Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты проиграли Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Еще перед стартом в белоруской команде не скрывали, что встреча с австрийцами станет одной ключевых на турнире.

Австрия - Беларусь - 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Копенгаген. Royal Arena.

Австрия: Штаркбаум (Мадленер); Ульмер - Альтманн, Шнайдер - Ганаль - Хундертпфунд (к); Шумниг - Унтервегер, Раффль - Хофер - Комарек; Петер - Вивейрос, Рошенвальд - Хаудум - Цвергер; Обрист - Вогер - Спаннгринг; Шлахер.

Беларусь: Карнаухов (Трус, 34.38); Фальковский - Воробей, Платт - Шарангович - Лингле; Лисовец - Хенкель, Развадовский - Кислый - Гаврус; Устиненко - Коробов, Матерухин - Павлович (к) - Ковыршин; Демков - Китаров - Дрозд; Левша, М.Сушко.

Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (Унтервегер, 30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (Комарек, 34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (Ульмер, 39.36, в большинстве).

В стартовом составе белорусов перед матчем в Копенгагене, по сравнению с предыдущим поединком с чехами, произошли изменения. Место в воротах занял Михаил Карнаухов, вернулись в состав опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, но не попал в состав из-за травмы руки Владимир Денисов. Подопечные Сергея Пушкова с первых минут постарались активно действовать в зоне соперника и много бросать по воротам. Однако именно австрийцы отличились первыми. Лайне Вивейрос наудачу бросил от борта, и шайба рикошетом от Дмитрия Коробова оказалась в сетке ворот белорусов.

После перерыва хоккеисты Австрии уверенно реализовали большинство после удалений Джеффа Платта и Степана Фальковского - 3:0. Соперники при реализации большинства дважды использовали одинаковую комбинацию, которая и принесла успех. Перед самым перерывом Доминик Цвергер довел преимущество австрийцев до четырех шайб.

В заключительные двадцать минут игры серьезных изменений в свою игру белорусам внести не удалось.

Поражение от Австрии стало шестым подряд на чемпионате мира в Копенгагене для нашей команды. Сборная Беларуси перед заключительным матчем занимает восьмое место в группе А и не сможет улучшить свое турнирное положение, покидая элитный дивизион мирового форума, в котором неизменно выступала с 2005 года.

Турнирное положение в группе А: 1.Швеция - 14 очков (5 матчей). 2.Россия - 10 (4). 3.Чехия - 9 (5). 4.Швейцария - 9 (4). 5.Словакия - 8 (5). 6. Франция - 6 (5). 7.Австрия - 4 (6). 8.Беларусь - 0 (6).

Восьмую игру на чемпионате мира белорусские хоккеисты проведут 15 мая с командой Словакии.-0-