Белорусские хоккеисты проиграли словакам в последнем матче ЧМ в Дании

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси поражением завершили выступление на чемпионате мира в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы в своем заключительном поединке группы А уступили команде Словакии со счетом 4:7 (0:2, 2:0, 2:5).

Первая шайба в ворота Виталия Труса влетела уже на 18-й секунде игры после броска Мартина Бакоша, а в середине первого периода Томаш Юрчо удвоил результат, реализовав численное преимущество. Во второй трети матча команда Сергея Пушкова заиграла активнее, и на 33-й минуте игры, когда белорусы были в меньшинстве, Александр Китаров сократил разрыв до минимума - 1:2. Тут же сборная Беларуси получила численное превосходство, и Шарль Лингле восстановил равновесие - 2:2.

В третьем периоде шла равная борьба с обоюдными шансами на успех. Первыми его добились словаки: на 47-й минуте Мартин Бакош оформил голевой дубль, а меньше чем через минуту счет сравнял Евгений Ковыршин. Вскоре белорусы вновь получили численное преимущество, и Павел Воробей вывел нашу команду вперед - 4:3. Этот результат продержался всего минуту, и Томаш Юрчо снова восстановил паритет. За 5 минут до финальной сирены белорусские защитники допустили ошибку, и Марек Говорка сделал счет 5:4 в пользу Словакии. Прошло еще 40 секунд, и Марек Долога в шестой раз поразил ворота белорусов, четко реализовав буллит, а последнюю точку за 18 секунд до окончания игры поставил Михал Кристоф. Это седьмое поражение белорусской дружины в семи встречах мирового первенства.

В первом сегодняшнем поединке группы А хоккеисты Швейцарии разгромили французов 5:1 и обеспечили себе выход в четвертьфинал вместе с чехами, шведами и россиянами. В последнем матче сегодняшнего игрового дня сборные России и Швеции определят, кто займет первое место в этой группе.

В группе В финны уверенно переиграли американцев - 6:2, а канадцы были сильнее немецких хоккеистов - 3:0. Сборные Финляндии, Канады и США уже вышли в плей-офф, а обладатель еще одного пропуска в 1/4 финала станет известен после встречи команд Латвии и Дании.-0-

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