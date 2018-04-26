Белорусские хоккеисты уступили Финляндии в плей-офф ЧМ (U-18) и завершили выступление на турнире

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили Финляндии со счетом 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) в плей-офф чемпионата мира (U-18) в России и завершили выступление на турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные главного тренера Павла Перепехина вышли в восьмерку сильнейших команд мирового форума, заняв четвертое место в группе А. Это наиболее высокий результат с 2002 года, когда команда заняла пятое место на чемпионате мира.

В 1/4 финала белорусские хоккеисты неудачно провели первый период встречи, пропустив от соперников три безответные шайбы. После отдыха усилиями Владимира Алистрова наша команда сумела сократить отставание, но неудачные действия в защите и частые удаления не позволили перехватить инициативу. Финны, наоборот, еще дважды сумели отличиться голами. В заключительные двадцать минут игры белорусы постарались допустить минимум ошибок, и на 42-й минуте Илья Усов отправил вторую шайбу в ворота оппонентов - 2:5. Финские хоккеисты смогли удержать лидерство и выйти в полуфинал турнира.

Еще одним полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Швеции, которая одолела Словакию - 6:1. В серии за право остаться в элитном дивизионе Швейцария была сильнее Франции - 5:2. Сегодня в четвертьфинале чемпионата состоятся две встречи за право выхода в 1/2 финала. Россия сыграет с США, а Канада встретится с Чехией.-0-