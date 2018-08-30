30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты Эльвира Герман и Максим Недосеков вошли в состав сборной Европы на Континентальный кубок в Остраве (Чехия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир состоится с 8 по 9 сентября, он проводится один раз в четыре года среди сборных континентов. Эльвира Герман вместе с Памелой Дуткевич из Германии в беге на 100 м с барьерами будут противостоять Кендре Харрисон (США), Даниэль Уильямс (Ямайка), Риккеннет Стинкамп (ЮАР). Максим Недосеков в прыжках в высоту выступит от Старого Света вместе с Ильей Иванюком из России.

Победу в Континентальном кубке в сентябре 2014 года одержала сборная Европы, которая опередила американскую и африканские команды. Из белорусских легкоатлетов четыре года назад в марокканском Марракеше выступала бегунья Марина Арзамасова, заняв третье месте на 800 м.

Ведущие белорусские легкоатлеты 30 и 31 августа также примут участие в финальном этапе самого престижного коммерческого турнира - "Бриллиантовой лиге". Сегодня один из лидеров в сезоне Татьяна Холодович выступит в Цюрихе, где состоится метание копья у женщин, а толкательницы ядра Алена Дубицкая и Юлия Леонтюк выступят 31 августа в Брюсселе.-0-