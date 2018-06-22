22 июня, Минск /БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты победили в матчевой встрече на минском стадионе "Динамо", в которой принимали участие спортсмены Украины, стран Балтии и балканского региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 15 видов программы (по семь у мужчин и у женщин плюс смешанная эстафета 4х400м) хозяева соревнований набрали 160 очков. Второе место заняли атлеты Украины - 138 очков, а бронзовыми призерами стали представители команды Балкан - 138. Украинские спортсмены опередили оппонентов по большему количеству первых мест в соревнованиях.

Первые награды разыграны в матче по легкой атлетике на обновленном "Динамо" в Минске В беге на 3000 м у мужчин победу одержал Симонас Бертасиус из команды стран Балтии. У женщин победу с результатом 9 мин. 47 сек. одержала белоруска Светлана Куделич. Еще одна белоруска Татьяна Шабанова заняла в забеге третье место.

В белорусской команде на прошедшей матчевой встрече побеждали бегунья Светлана Куделич, прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова, копьеметательница Татьяна Холодович, которая в своей лучшей попытке отправила снаряд на 64 м 54 см.

С особым нетерпением болельщики ждали выступления Алины Талай. Один из лидеров сборной оправдал ожидания болельщиков. Рекордсменка Беларуси (21,41 сек.) в этом виде программы преодолела дистанцию на новом покрытии стадиона за 12,50 сек. Второе место заняла другая белоруска Эльвира Герман.

Алина Талай победила в беге на 100 м с барьерами на минском стадионе "Динамо" Рекордсменка в этом виде программы преодолела дистанцию на новом покрытии стадиона за 12,50 сек. Второе место заняла другая белоруска Эльвира Герман.

В секторе для прыжков в высоту у мужчин не было равных Максиму Недосекову (2 м 30 см). Среди метателей молота победил белорус Павел Борейша (77м 37 см). Впервые после Олимпиады в Рио принял участие в официальных соревнованиях Иван Тихон, который остался доволен показанными результатами (75 м 77 см) и занял второе место.

Матчевая встреча по легкой атлетике среди сборных Беларуси, Украины, стран Балтии и балканского региона стал первым официальным соревнованием на обновленном стадионе "Динамо". За перипетиями борьбы на дорожках и секторах арены внимательно следили представители Европейской федерации по легкой атлетике.

В июне 2019 года на минском стадионе "Динамо" состоится церемония открытия и закрытия II Европейских игр.-0-