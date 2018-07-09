Белорусские легкоатлеты заняли 4-е место в медальном зачете на юниорском ЧЕ в Венгрии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты заняли четвертое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы (U-18), который завершился в венгерском Дьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Высокие позиции по итогам турнира обеспечили белорусской команде четыре золотые медали. В последний день соревнований на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Александра Коньшина, которая победила в метании копья - 56 м 71 см.
Как сообщалось, золотые награды чемпионата завоевали Анна Зубкова в ходьбе на 5000 м, Алексей Александрович и Елизавета Дорц в толкании ядра. Бронзовая награда в активе прыгуньи с шестом Кристины Концовенко.
Белорусская команда с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалью расположилась на четвертом месте медального зачета. Первое место по количеству золотых наград заняла команда Великобритании (6+2+1), на втором месте Италия (4+4+1), а замкнули тройку лучших легкоатлеты Германии (4+2+1).
Следующим крупным стартом для молодых белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира U-20, который с 10 по 15 июля примет финский Тампере.-0-
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