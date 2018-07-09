Белорусские легкоатлеты заняли 4-е место в медальном зачете на юниорском ЧЕ в Венгрии

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлеты заняли четвертое место в медальном зачете на юниорском чемпионате Европы (U-18), который завершился в венгерском Дьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Высокие позиции по итогам турнира обеспечили белорусской команде четыре золотые медали. В последний день соревнований на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Александра Коньшина, которая победила в метании копья - 56 м 71 см.

Александра Коньшина. Фото БФЛА

Как сообщалось, золотые награды чемпионата завоевали Анна Зубкова в ходьбе на 5000 м, Алексей Александрович и Елизавета Дорц в толкании ядра. Бронзовая награда в активе прыгуньи с шестом Кристины Концовенко.

Две награды завоевали белорусские легкоатлеты в третий день юниорского ЧЕ в Венгрии Золотую медаль в толкании ядра выиграла Елизавета Дорц, которая в пятой попытке отправила снаряд на 17 м 34 см. Белоруске удалось опередить Нину Капатинэ из Румынии.

Белоруска Анна Зубкова стала чемпионкой Европы (U-18) по спортивной ходьбе Дистанцию в 5000 м она преодолела за 22 мин. 45,47 сек. и установила новый рекорд Европы для 18-летних атлетов. Белоруска опередила Ольку Фласку из Греции, занявшую второе место, и бронзового призера Симону Бертини из Италии.

Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на ЧЕ (U-18) в Венгрии В заключительной, шестой, попытке он толкнул 5-килограммовый снаряд на 20 м 97 см. Второе место занял итальянец Кармело Мусчи (20 м 37 см), бронзовым призером стал Петр Годзиевич из Польши (18 м 88 см).

Белорусская команда с четырьмя золотыми и одной бронзовой медалью расположилась на четвертом месте медального зачета. Первое место по количеству золотых наград заняла команда Великобритании (6+2+1), на втором месте Италия (4+4+1), а замкнули тройку лучших легкоатлеты Германии (4+2+1).

Следующим крупным стартом для молодых белорусских легкоатлетов станет чемпионат мира U-20, который с 10 по 15 июля примет финский Тампере.-0-