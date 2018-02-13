Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсменки завершили борьбу в лыжном спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане на стадии квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для попадания в четвертьфинал и продолжения борьбы в первом раунде требовалось войти в число 30 сильнейших. В итоге лучший результат из белорусских лыжниц показала Юлия Тихонова, преодолев спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек. и став 35-й. Она отстала от победительницы квалификации шведки Стины Нильссон на 18,45 сек.

Юлия Тихонова

Анастасия Кириллова заняла 40-е место (+20,24 сек.), Полина Сероносова - 41-е (+20,70 сек.), Валентина Каминская - 47-е (+24,06 сек.).

Валентина Каминская

Анастасия Кириллова

Полина Сероносова

Вскоре квалификация в лыжном спринте на дистанции 1,4 км состоится и у мужчин. Беларусь здесь будет представлять Александр Воронов.

Александр Воронов вышел в четвертьфинал олимпийского лыжного спринта Результат Александра Воронова на дистанции 1,4 км составил 3 мин. 17,12 сек., что позволило занять 27-е место с отставанием от лидера на 8,58 сек.

Обладатели наград в обеих спринтерских дисциплинах определятся сегодня.-0-

Тоголезская лыжница Матильда-Амиви Петижан

Австралийская лыжница Кейси Райт

Фото Андрея Покумейко.